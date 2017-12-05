Саакашвили назвал ложью обвинения генерального прокурора Украины

05.12.2017 17:04 Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко является ложным.



"Заявление генерального прокурора – наглая ложь с целью дискредитации и всего протестного движения в Украине. Информация, полученная Михеилом Саакашвили из достоверных источников и обнародованная им 29 ноября, полностью подтвердилась сегодня в действиях Генпрокуратуры и СБУ", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.



Политик также заявил, что власть подготовила фальсификации "доказательств", чтобы начать уголовное дело "по заказу Порошенко".



В свою очередь партия "Рух новых сил" Михеила Саакашвили заявила, что украинская власть пытает сделать из М.Саакашвили "агента Кремля" и арестовать его.



"В ответ на воскресный многотысячный марш за импичмент украинская власть перешла в наступление и продолжает оказывать политические репрессии в отношении Михеила Саакашвили и сторонников "Руха новых сил". Завершением сегодняшнего безумия власти должна была стать пресс-конференция генпрокурора Юрия Луценко, на которой он обнародовал низкопробные пленки, что якобы акции протеста против власти финансирует опальный бизнесмен Курченко и чуть ли не сам Янукович с Путиным!", - говорится в обнародованном во вторник в соцсети Facebook заявлении партии "Рух новых сил".



В партии также заявили, что украинцы не поверят "сфабрикованному делу Порошенко против Саакашвили" и призвали украинские и международные общественные организации осудить действия украинской власти.















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