«Единое национальное движение» переходит на чрезвычайный режим действий

05.12.2017 17:05 Один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия призывает сторонников к проведению акций протеста.



По словам Мелия, «Единое национальное движение» переходит на чрезвычайный режим действий.



«Призываем всех патриотов, всех граждан Грузии, для кого дороги идеалы свободы Грузии, выйти завтра в 2 часа к метро «Руставели» и принять участие в манифестации. «Единое национальное движение» начинает борьбу за спасение Грузии и переходит на чрезвычайный режим действий», — заявил Мелия.















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