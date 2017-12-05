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«Единое национальное движение» переходит на чрезвычайный режим действий
05.12.2017 17:05
Один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия призывает сторонников к проведению акций протеста.
По словам Мелия, «Единое национальное движение» переходит на чрезвычайный режим действий.
«Призываем всех патриотов, всех граждан Грузии, для кого дороги идеалы свободы Грузии, выйти завтра в 2 часа к метро «Руставели» и принять участие в манифестации. «Единое национальное движение» начинает борьбу за спасение Грузии и переходит на чрезвычайный режим действий», — заявил Мелия.
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