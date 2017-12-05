Угулава: Очень тяжело смотреть на то, что сегодня творится на улицах Киева

05.12.2017 17:07 Генеральный секретарь «Европейской Грузии» комментирует задержание Михеила Саакашвили в Киеве.



«Очень тяжело смотреть на то, что сегодня творится на улицах Киева. Правительство не должно так обращаться с политическими оппонентами. Неправильно и особенно плохо, когда это происходит в стране – нашем стратегическом партнере – Украине.



У нас в стране есть политзаключенные, поэтому эта проблема начинается с Грузии и должна решится в Грузии. Должно завершиться политическое гонение, эпоха политзаключенных и страна должна начать с чистого листа», — заявил Гиги Угулава.















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