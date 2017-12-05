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Саакашвили призвал начать «процесс избавления Украины от Порошенко и его банды»
05.12.2017 17:14
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и Михеил Саакашвили призвал начать "процесс избавления" Украины от президента Украины Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина.
"Сегодня банда Порошенко по фейковым обвинениям пытается арестовать меня в сговоре с президентом России Владимиром Путиным, и в сговоре с грузинским олигархом для того, чтобы убрать из Украины главного врага Путина на постсоветском пространстве и главного борца с коррупцией в Украине. Вы самый великий народ Европы, вы не дадите необразованным наглым барыгам вами управлять, вы не позволите им убить Украину", - заявил Саакашвили.
Так, Саакашвили призвал киевлян выйти на улицы, собраться на Майдане и начать "процесс избавления Украины от Порошенко и его банды".
По его словам, эта акция привлечет "миллионы" человек. "Армия на нашей стороне. Не надо бояться. Нас миллионы. Мы сильные. Я призываю всех сейчас же пойти на Майдан, призвать всю Украину и Киев присоединиться и сделать мирный протест избавления от Порошенко, его банды, от всех олигархов", - резюмировал Саакашвили.
Отметим, сторонники Михеила Саакашвили вытащили политика из автомобиля полицейских. Так, при штурме авто сторонниками Саакашвили полиция применила слезоточивый газ. После того, как активисты вывели политика в наручниках из авто, правоохранители прекратили противостояние.
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