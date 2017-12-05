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В Представительстве ЕС прокомментировали события вокруг Саакашвили


05.12.2017   17:18
В Представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу Михеила Саакашвили будет соответствовать требованиям действующего украинского законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

«Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона», — сказали в представительстве.

«Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили», — отметили дипломаты.

Как сообщалось, утром 5 декабря силовики пришли с обыском в квартиру к Михеилу Саакашвили в Киеве. Политик убежал на крышу, однако Саакашвили оттуда сняли и усадили в машину.






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