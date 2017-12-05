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Саакашвили рассчитывает, что к мирной акции у Рады присоединятся киевляне
05.12.2017 17:31
Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили выступил перед собравшимися сторонниками перед зданием Верховной Рады и призвал киевлян прийти к парламенту.
"Я призываю киевлян прийти сюда, я призываю киевлян стать вместе мирной акцией, мирно пояснить этому парламенту, что законодательные органы Украины захватили… воры, жулики", - сказал М.Саакашвили с трибуны перед собравшимися во вторник.
Собравшиеся возле парламента сторонники политика скандируют "Киев, вставай".
Сам М.Саакашвили выразил возмущение действиями власти, в частности, правоохранительных органов.
"Я уйду отсюда вместе с украинским народом только победителем… Дорогие киевляне, поскольку вы сегодня спасли мне жизнь, отныне она принадлежит вам", - сказал политик.
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