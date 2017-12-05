Задержание Саакашвили должно стать значительной проблемой для отношений ЕС и Украины- Самадашвили

05.12.2017 18:50 Одна из лидеров ЕНД Саломэ Самадашвили поставит вопрос задержания экс-президента Грузии с политиками высокого ранга в Брюсселе. По ее мнению, незаконное задержание и преследование Саакашвили должно стать проблемой Порошенко.



"Так же как Михеил Саакашвили правовым путем был изгнан из политического пространства Грузии, сегодня то же самое делает президент Украины, старается избавиться от оппозиционного политика, который создает реальную угрозу власти. Вчера на политической ассамблее Народной партии Европы я говорила о той угрозе, что Порошенко постарается осуществить правовое преследование и задержание Саакашвили. Сегодня на политической ассамблее сделают политические заявления, и я дам соответствующую оценку. Вчера президент Народной партии Европы говорил об этом, что такой опасности не существует. Сегодня я встречусь с руководством внешней службы Евросоюза, и поставим их в курс дела. Этот вопрос должен стать чрезвычайно важной проблемой в отношениях Евросоюза и Украины, потому, что власть, которая не хочет существования демократических принципов, не может заявлять претензию на сближение, и вступление в Европу. Этот вопрос станет важной проблемой в отношениях Порошенко с Евросоюзом"- заявила Самадашвили.



По словам лидера ЕНД, главная задача Порошенко, чтобы Михеила Саакашвили не было в Украине. По ее словам, "сделка представителей олигархического режима двух стран дорого обойдется власти обеих стран".



"Нельзя исключать, что во время последнего визита премьера Украины в Грузии состоялась договоренность с грузинской стороной. Известно, что судебный процесс против Саакашвили шел в ускоренном порядке, не исключено также, что состоялось соглашение в связи с передачей Саакашвили Грузии. По крайней мере, это очень четкая красная линия, которую пересекла с одной стороны власть Украины, и которую пересечет также и власть Грузии, в случае если Саакашвили окажется в заключении в Грузии. Все это достаточно дорого обойдется власти как одной, так и другой страны. Это сделка олигархических режимов двух стран против демократической оппозиции"- отметила Саломэ Самадашвили.

















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