Ника Руруа: Возможно, звучит странно, но задержание политически выгодно Саакашвили

05.12.2017 19:12 По заявлению одного из лидеров "Национального движения" Ники Руруа, задержание для Михеила Саакашвили является политически выигрышным.



"Первым делом, яснее ясного, что это полная паника Порошенко, что вероятно сподвигло его принять плохое для Украины решение, начиная с того, что отобрали паспорт, заканчивая задержанием, которым он наносит ущерб демократическому будущему Украины, и ее трансатлантической европейской интеграции. Это означает, что Порошенко очень напуган, и допускает грубую ошибку. Что касается Михеила Саакашвили, возможно, звучит странно, но задержание для Михеила Саакашвили политически выигрышно. Порошенко от паники потерял разум"- заявил Руруа.



По его же словам, на данном этапе говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили преждевременно, но ничего не исключается.



"Говорить об экстрадиции на данный момент считаю преждевременным. Факт, что украинская власть получает информацию от нынешнего правительства Грузии. В этом нет ничего панического. В данный момент истории часть политической жизни, когда олигархи и Путин вместе действуют для укрепления демократии, и победы над олигархией и тиранией разного рода. Так что нам не придется скучать. Все это усиливает лично Саакашвили, как политика"- заявил Руруа.

















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