Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ника Руруа: Возможно, звучит странно, но задержание политически выгодно Саакашвили


05.12.2017   19:12
По заявлению одного из лидеров "Национального движения" Ники Руруа, задержание для Михеила Саакашвили является политически выигрышным.

"Первым делом, яснее ясного, что это полная паника Порошенко, что вероятно сподвигло его принять плохое для Украины решение, начиная с того, что отобрали паспорт, заканчивая задержанием, которым он наносит ущерб демократическому будущему Украины, и ее трансатлантической европейской интеграции. Это означает, что Порошенко очень напуган, и допускает грубую ошибку. Что касается Михеила Саакашвили, возможно, звучит странно, но задержание для Михеила Саакашвили политически выигрышно. Порошенко от паники потерял разум"- заявил Руруа.

По его же словам, на данном этапе говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили преждевременно, но ничего не исключается.

"Говорить об экстрадиции на данный момент считаю преждевременным. Факт, что украинская власть получает информацию от нынешнего правительства Грузии. В этом нет ничего панического. В данный момент истории часть политической жизни, когда олигархи и Путин вместе действуют для укрепления демократии, и победы над олигархией и тиранией разного рода. Так что нам не придется скучать. Все это усиливает лично Саакашвили, как политика"- заявил Руруа.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна