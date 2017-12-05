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США призывают сторонников Михаила Саакашвили и правоохранителей избегать насилия


05.12.2017   19:51
Посольство США в Киеве заявило, что следит за ситуацией вокруг задержания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, призывает стороны разрядить напряжение и избегать насилия, ждет оперативного расследования дела против политика, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что господин Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины", — говорится в заявлении посольства в Twitter.

Сегодня утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков. Колонна активистов вместе с Саакашвили пришла к зданию парламента.






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