Саакашвили был проблемой Грузии, которую власти Украины превратили в собственную проблему - Усупашвили

05.12.2017 19:56 Бывший председатель парламента, основатель "Движения строительства" Давид Усупашвили отозвался на задержание в Украине бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, и развитые в Киеве события.



По словам Усупашвили, то, что происходит, прежде всего, вредит Украине.



"Михеил Саакашвили был проблемой Грузии, которую власть Украины своими очень неверными решениями превратила в свою проблему, и еще больше усугубила ее для Грузии.



То, что происходит сегодня, первым делом очень вредит Украине. Украине следовало учитывать это, но они в свое время не предусмотрели наши советы, а сейчас мы получили ситуацию, которая, повторяю, не сулит ничего хорошего Украине. А то, что нехорошо для Украины, вообще нехорошо и для Грузии"- заявил Усупашвили.



Что касается возможной экстрадиции Саакашвили, по словам Усупашвили, если его экстрадируют, Грузии придется справиться с этой проблемой.



"Он был президентом Грузии, соответственно, и хорошее, и плохое, связанное с ним, является проблемой Грузии. Поэтому если его экстрадируют, очевидно, нашей стране, правоохранительным органам придется справиться с этой проблемой. Но Саакашвили, как политический инструмент, использует себя самого в деструктивном направлении, что со своей стороны дает основание для искушения его использования разными противостоящими друг с другом политическими силами.



Я бы не хотел, чтобы еще много лет на политической жизни в Грузии было такое клеймо, противостояние между бывшими и нынешними лидерами, и все мы должны суметь вместе миновать это"- добавил Давид Усупашвили.

















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