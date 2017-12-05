Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили был проблемой Грузии, которую власти Украины превратили в собственную проблему - Усупашвили


05.12.2017   19:56
Бывший председатель парламента, основатель "Движения строительства" Давид Усупашвили отозвался на задержание в Украине бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, и развитые в Киеве события.

По словам Усупашвили, то, что происходит, прежде всего, вредит Украине.

"Михеил Саакашвили был проблемой Грузии, которую власть Украины своими очень неверными решениями превратила в свою проблему, и еще больше усугубила ее для Грузии.

То, что происходит сегодня, первым делом очень вредит Украине. Украине следовало учитывать это, но они в свое время не предусмотрели наши советы, а сейчас мы получили ситуацию, которая, повторяю, не сулит ничего хорошего Украине. А то, что нехорошо для Украины, вообще нехорошо и для Грузии"- заявил Усупашвили.

Что касается возможной экстрадиции Саакашвили, по словам Усупашвили, если его экстрадируют, Грузии придется справиться с этой проблемой.

"Он был президентом Грузии, соответственно, и хорошее, и плохое, связанное с ним, является проблемой Грузии. Поэтому если его экстрадируют, очевидно, нашей стране, правоохранительным органам придется справиться с этой проблемой. Но Саакашвили, как политический инструмент, использует себя самого в деструктивном направлении, что со своей стороны дает основание для искушения его использования разными противостоящими друг с другом политическими силами.

Я бы не хотел, чтобы еще много лет на политической жизни в Грузии было такое клеймо, противостояние между бывшими и нынешними лидерами, и все мы должны суметь вместе миновать это"- добавил Давид Усупашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна