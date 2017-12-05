Экс-глава МИД Швеции считает выдвинутые против Саакашвили обвинения дилетантскими

05.12.2017 21:05 Задержание лидера Движения новых сил Михеила Саакашвили в Украине подрывает доверие к стране на Западе, а сами обвинения против него просто дилетантские. Об этом на своей странице в Twitter написал экс-министр иностранных дел Швеции, который поддерживал Евромайдан, Карл Бильдт.



«Новости из Украины очень волнуют. Политические аресты радикально уменьшат доверие к стране на Западе. Это проблема безопасности», — отметил Бильдт.



Он также считает любительскими обвинения против экс-президента Грузии.



«Попытки арестовать Саакашвили под предлогом того, что он какой-то российский агент выглядят чрезвычайно дилетантскими. Кто поверит этой истории?» – пишет Бильдт.















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