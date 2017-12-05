В 2008 году в нашу страну вторглась российская регулярная армия - президент Грузии

05.12.2017 21:18 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступи л на конференции по безопасности "Международная стратегия Тбилиси".



Президент страны подчеркнул роль Грузии с точки зрения европейской безопасности и стабильности и отметил, что необходимо сделать четкие шаги, как с точки зрения безопасности региона, так и Грузии.



Президент Грузии говорил о рабочей повестке дня конференции.



"Мы с одной стороны рассматриваем безопасность Черного моря, и эта безопасность постепенно принимает актуальность в дискуссиях НАТО. Сегодня у нас есть возможность посмотреть в свете перспективы на то, какой путь следует избрать, чтобы достигнуть цели, укрепить безопасность, как страны, так и региона. Будем говорить о том, чтобы Грузия укрепила обороноспособность на фоне тех гибридных вызовов, которые существуют по отношению нашей страны, и в регионе"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент Грузии еще раз подчеркнул агрессивные действия России в регионе.



"К сожалению, наша страна является примером того, что планировала Российская Федерация, и затем осуществляла в непосредственном соседстве. В первые же дни объявления независимости страны началась гибридная война, тогда мы не давали этому название, но затем это стало реальностью. Украина стала следующим примером того, насколько хорошо изучила Россия вести гибридную войну. В 2008 году в нашу страну вторглась российская регулярная армия, тогда за этим не последовали предельно острые оценки, и поскольку тогда этого не произошло, затем Россия успешно осуществила тот же проект по отношению Украины. Соответственно, у нас есть знание, как надо сделать более обороноспособной нашу страну"- заявил президент Маргвелашвили.

















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