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Защите Саакашвили не предоставили следственные документы
05.12.2017 21:44
Адвокат третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что защите не предоставили документы, на основании которых были предъявлены обвинения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня вы видели, как цементируется диктатура в Украине, как нарушается верховенство права, как не допускаются к защите конституционных прав адвокаты... Сегодня ни один процессуальный документ нам не предоставили для ознакомления - на каком основании проводились процессуальные и следственные действия", - сказал адвокат.
Он также обратился к судьям с призывом не совершать противоправных решений.
Как сообщал NewsOne ранее, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии Украины позволили сторонникам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вызволить его из автомобиля правоохранителей, чтобы не усугублять ситуацию.
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