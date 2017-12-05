Защите Саакашвили не предоставили следственные документы

05.12.2017 21:44 Адвокат третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что защите не предоставили документы, на основании которых были предъявлены обвинения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Сегодня вы видели, как цементируется диктатура в Украине, как нарушается верховенство права, как не допускаются к защите конституционных прав адвокаты... Сегодня ни один процессуальный документ нам не предоставили для ознакомления - на каком основании проводились процессуальные и следственные действия", - сказал адвокат.



Он также обратился к судьям с призывом не совершать противоправных решений.



Как сообщал NewsOne ранее, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии Украины позволили сторонникам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вызволить его из автомобиля правоохранителей, чтобы не усугублять ситуацию.















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