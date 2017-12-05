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Саакашвили призывает своих сторонников продолжать борьбу


05.12.2017   21:47
Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призывает своих сторонников продолжать борьбу, и заявил, что будет идти до конца в своей борьбе.

"Мы планировали марш на воскресенье, но я предлагаю начать это уже сегодня. Я никуда не ухожу, я буду здесь, и буду бороться", - сказал он, выступая со сцены перед участниками митинга возле здания Верховной Рады Украины во вторник.

М.Саакашвили вновь обвинил власти в сфабрикованных против него делах и призвал бороться за отставку руководства СБУ и генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время под зданием украинского парламента находится несколько сотен митингующих.

Они слушают выступающих со сцены, периодически скандируют лозунги с критикой власти. Здание Верховной Рады охраняет значительное количество правоохранителей. В настоящее время обстановка спокойная.






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