Саакашвили заявил, что вообще не знаком с Курченко

05.12.2017 21:49 Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что вообще не знаком с опальным украинским бизнесменом Сергеем Курченко, который по версии Генеральной прокуратуры Украины финансировал акции протеста под Верховной Радой Украины.



"Этот фильм с Курченко я уже видел, когда МВД сделало фейковое видео с российским олигархом Мазепиным. С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой, зато я хорошо знаю Путина, нужно было сразу с ним разговор выкладывать", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.



Он также отметил, что "последние две недели участники этого же лагеря, который якобы финансирует С.Курченко с сентября, блокируют украденный Курченко-Медведчуком и Порошенко нефтепровод".



"То есть Курченко финансирует лагерь, который блокирует его нефтепровод!? Первый нардеп, который обратился к НАБУ и опубликовал эти материалы - Юрий Деревянко", – добавил лидер партии "Рух новых сил".



Ранее в это день во время брифинга генерального прокурора Украины Юрия Луценко была обнародована, по версии следствия, аудиозапись разговора М.Саакашвили и беглого бизнесмена из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича С.Курченко.



В частности, на ней человек с голосом, похожим на голос С.Курченко, говорит якобы М.Саакашвили о том, что у него есть интересы в Украине и интересуется, может ли прислать в Украину человека для реализации этих интересов.



"После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко", - сказал Ю.Луценко, отметив, что обнародованная аудио запись – это личный разговор С.Курченко и М.Саакашвили.















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