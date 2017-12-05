ЕС призвал Украину расследовать дело Саакашвили в соответствии с законодательством

05.12.2017 21:58 В Представительстве Евросоюза в Украине следят за ситуацией с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили и надеются на то, что следствие по его делу будет проходить согласно украинскому законодательству. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал пресс-атташе представительства ЕС Давид Стулик.



"Нам известно, что такая ситуация, такие события имеют место. Мы за ней следим. Надеемся, что следствие будет происходить согласно украинскому законодательству, в соответствии с процедурами, которые предусмотрены законом. Мы призываем органы власти, которые осуществляют следствие, чтобы права господина Саакашвили не были ограничены", - сказал Стулик.















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