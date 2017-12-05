Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС призвал Украину расследовать дело Саакашвили в соответствии с законодательством


05.12.2017   21:58
В Представительстве Евросоюза в Украине следят за ситуацией с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили и надеются на то, что следствие по его делу будет проходить согласно украинскому законодательству. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал пресс-атташе представительства ЕС Давид Стулик.

"Нам известно, что такая ситуация, такие события имеют место. Мы за ней следим. Надеемся, что следствие будет происходить согласно украинскому законодательству, в соответствии с процедурами, которые предусмотрены законом. Мы призываем органы власти, которые осуществляют следствие, чтобы права господина Саакашвили не были ограничены", - сказал Стулик.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна