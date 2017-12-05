|
ЕС призвал Украину расследовать дело Саакашвили в соответствии с законодательством
05.12.2017 21:58
В Представительстве Евросоюза в Украине следят за ситуацией с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили и надеются на то, что следствие по его делу будет проходить согласно украинскому законодательству. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал пресс-атташе представительства ЕС Давид Стулик.
"Нам известно, что такая ситуация, такие события имеют место. Мы за ней следим. Надеемся, что следствие будет происходить согласно украинскому законодательству, в соответствии с процедурами, которые предусмотрены законом. Мы призываем органы власти, которые осуществляют следствие, чтобы права господина Саакашвили не были ограничены", - сказал Стулик.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна