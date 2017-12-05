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Саакашвили рассказал о шантаже со стороны президента Украины


05.12.2017   22:01
Видео- и аудиозаписи с компроматом, обнародованные сегодня, несколько недель назад обещал обнародовать близкий к президенту Петру Порошенко нардеп Александр Грановский. Об этом заявил лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили.

О подготовке властью записей с компроматом на руководителей протестного движения было известно несколько недель назад, заявил с трибуны митинга у Верховной Рады в Киеве лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ко мне Порошенко прислал несколько недель тому назад Грановского, который мне сказал: "Если не прекратишь выступать, мы на тебя выбросим материалы, засудим тебя, выбросим в Грузию", – сказал он.

Саакашвили напомнил, что в 2015 году Министерство внутренних дел Украины опубликовало запись, на которой человек, похожий на него, разговаривал с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. "Голову Саакашвили прикрепили к туловищу Януковича", – сказал политик.

Он призвал киевлян уже сегодня начать марш протеста, изначально запланированный на 10 декабря, и требовать отставки руководителей СБУ, Генпрокуратуры и импичмента Порошенко.

Утром 5 декабря в СБУ сообщили о задержании Саакашвили. В ведомстве уточнили, что он задержан по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Днем 5 декабря активисты освободили Саакашвили из микроавтобуса правоохранителей, политик призвал своих сторонников идти к зданию Верховной Рады и требовать принятия закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко. Активисты прибыли к палаточному городку на столичной улице Грушевского.

Саакашвили, выступая на сцене у здания парламента в Киеве, назвал свое задержание "провокацией и похищением". По его словам, Служба безопасности Украины превратилась в "филиал ФСБ".






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