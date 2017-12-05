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Генпрокуратура Украины объявила в розыск Саакашвили, проводящего митинг под Радой
05.12.2017 22:13
Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в розыск. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Генеральная прокуратура Украины подготовила и направила к председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который сегодня сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ", - сказал Лысенко.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
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