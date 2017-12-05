Генпрокуратура Украины объявила в розыск Саакашвили, проводящего митинг под Радой

05.12.2017 22:13 Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в розыск. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



"Генеральная прокуратура Украины подготовила и направила к председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который сегодня сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ", - сказал Лысенко.



Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.



СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.















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