Саакашвили: Я останусь здесь, пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку

05.12.2017 22:15 Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что пока намерен оставаться на митинге у здания Верховной рады в Киеве, сообщает "Украинская правда".



"Я пока остаюсь здесь, с украинским народом, пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку", — цитирует Саакашвили издание.



На данный момент у здания парламента продолжается митинг, со сцены выступают активисты. По подсчетам агентства, в митинге принимают участие около 1,5 тысячи активистов, порядок обеспечивают около 500 правоохранителей, которые стоят несколькими шеренгами возле парламента, конфликтов не возникает.



Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем они силой освободили Саакашвили и пришли вместе с политиком к Верховной Раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства генпрокуратуры и СБУ.















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