Чехия поддерживает углубление отношений НАТО-Грузия

05.12.2017 22:27 Поддержку Грузии со стороны Чехии подтвердил «Первому каналу» министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.



«Грузия должна увидеть результат этого сотрудничества. На завтрашнем заседании мы будем оценивать прогресс и поддержим в дальнейшее развитие и укрепление отношений. Чешская Республика всегда поддерживала политику «Открытых дверей» НАТО. Страна, которая отвечает критериям и требованиям, имеет право требовать членство», — заявил Любомир Заоралек.



В Брюсселе открылся министериал НАТО. Главные дипломаты 29 стран в течение двух дней будут обсуждать вызовы и планы североатлантического альянса.















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