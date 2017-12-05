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Чехия поддерживает углубление отношений НАТО-Грузия
05.12.2017 22:27
Поддержку Грузии со стороны Чехии подтвердил «Первому каналу» министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.
«Грузия должна увидеть результат этого сотрудничества. На завтрашнем заседании мы будем оценивать прогресс и поддержим в дальнейшее развитие и укрепление отношений. Чешская Республика всегда поддерживала политику «Открытых дверей» НАТО. Страна, которая отвечает критериям и требованиям, имеет право требовать членство», — заявил Любомир Заоралек.
В Брюсселе открылся министериал НАТО. Главные дипломаты 29 стран в течение двух дней будут обсуждать вызовы и планы североатлантического альянса.
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