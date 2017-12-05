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Российский пранкер разыграл Порошенко от имени премьер-министра Грузии


05.12.2017   22:42
Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что сегодня позвонил президенту Украины Петру Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, чтобы обсудить задержание Михеила Саакашвили.

В аудиозаписи, которую опубликовало интернет-издание «Страна», Порошенко говорит, что третьего президента Грузии «поймали на горячем» и предъявили обвинение в связи с тем, что свои протестные акции он организовывал на «деньги от российских спецслужб».

Президент Украины добавил, что никаких жестких мер к третьему президенту Грузии применять не будут, вместе с тем он отметил, что «это омерзительно и отвратно».

Порошенко предложил позже обсудить по личному телефону подробности задержания и возможное выдворение Саакашвили в Грузию.

В конце записи Порошенко понимает, что его разыгрывают, и «посылает» пранкера. Телефонного хулигана разоблачили после того, как тот намеренно допустил ошибку — заявил, что в одном из интервью Саакашвили говорил, что Порошенко много пьет. В действительности все было наоборот — в интервью Саакашвили рассказывал, что президент Украины не пьет.

Саакашвили задержали 5 декабря, в его квартире был проведен обыск сотрудниками Службы безопасности Украины. Политику предъявили обвинения по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины – «заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что деятельность Саакашвили финансируют представители свергнутого президента Украины Виктора Януковича, в частности, беглый олигарх Сергей Курченко.

После задержания Саакашвили, сторонники остановили микроавтобус, в котором он находился, и отбили политика у правоохранительных органов.

Уже в ходе митинга у здания парламента в Киеве Саакашвили назвал свое задержание «провокацией и похищением». По его словам, Служба безопасности Украины превратилась в «филиал ФСБ».






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