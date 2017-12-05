Россию отстранили от участия в Олимпиаде 2018 года

05.12.2017 22:51 На заседании МОК зачитали вердикты комиссий Дениса Освальда, которая проверяла пробы российских спортсменов, и Самуэля Шмида, которая проверяла причастность Министерства спорта России к массовому употреблению допинга в сборной. По результатам расследований в комиссии решили, что Россия не будет участвовать в Играх–2018, которые пройдут в Пхёнчхане с с 9 по 25 февраля.



«Чистым» спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом. Но президент России Владимир Путин в конце октября заявил, что это «унижение для страны». Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков говорил, что под нейтральными флагами спортсмены сборной выступать не будут.



Как писала газета «Ведомости», из-за решения МОК российские каналы могут отказаться от трансляции Игр в Южной Корее. Источники газеты в медиакомпаниях утверждали, что без участия российской сборной рейтинги Олимпиады в стране резко упадут, поэтому Первый канал и «Россия 1» не станут ее показывать. Кроме того, в стране могут проигнорировать Игры на политическом уровне, добавили они.



Скандал с массовым употреблением допинга в российской сборной начался в 2014 году с фильма на немецком телеканале ARD, в котором российские спортсменки рассказали о допинге и взятках в национальной сборной. После фильма Всемирное антидопинговое агентство начало собственное расследование. Первые результаты опубликовали в 2015 году. В докладе говорилось, что в схеме допинга в России участвовали врачи, тренеры и сотрудники. В ВАДА рекомендовали отозвать аккредитацию у РУСАДА, уволить его главу Григория Родченкова и провести расследование. В 2016 году Родченков уехал в США и стал информатором ВАДА. На показаниях, которые он дал агентству, основывался доклад канадского спортивного юриста Ричарда Макларена 2016 года. В нем говорилось, что махинации с допингом в России поддерживали на государственном уровне, а в преступной схеме участвовали Министерство спорта и ФСБ. Вскоре после этого российских легкоатлетов и паралимпийскую сборную в полном составе отстранили от участия в летних ОИ–2016.



Чтобы восстановить работу РУСАДА, Россия должна была реформировать агентство, провести расследование, признать, что в допинговой схеме участвовали Минспорта и ОКР, а также предоставить ВАДА доступ к пробам спортсменов в московской лаборатории. Часть этих требований в стране не выполнили, поэтому РУСАДА все еще не восстановили в правах.



В ноябре началась вторая волна дисквалификаций российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от спорта и лишили медалей за игры в Сочи. Из-за этого Россия лишилась первого места в общем медальном зачете зимних ОИ–2014 и сместилась на третье. 29 ноября газета NYT опубликовала выдержки из дневника Родченкова, в котором он подробно рассказывал о допинговой схеме в Сочи с подменами грязных проб на чистые.















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