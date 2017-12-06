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Саакашвили: Правоохранители хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки


06.12.2017   11:02
По заявлению экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, правоохранители хотели вытащить его из палатки, но перепутали и напали на соседнюю палатку. Об этом Саакашвили написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки, и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», - написал Саакашвили.

В свою очередь СМИ передают, что среди сторонников Саакашвили есть пострадавшие. Также сообщается, что штурм начался около 06:00 по местному времени. Целью было задержание Михеила Саакашвили. Около здания парламента страны произошло столкновение между спецназом и протестующими. Спецназ применил слезоточивый газ.







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