Саакашвили: Правоохранители хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки

06.12.2017 11:02 По заявлению экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, правоохранители хотели вытащить его из палатки, но перепутали и напали на соседнюю палатку. Об этом Саакашвили написал на своей странице в «Фейсбуке».



«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки, и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», - написал Саакашвили.



В свою очередь СМИ передают, что среди сторонников Саакашвили есть пострадавшие. Также сообщается, что штурм начался около 06:00 по местному времени. Целью было задержание Михеила Саакашвили. Около здания парламента страны произошло столкновение между спецназом и протестующими. Спецназ применил слезоточивый газ.

















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