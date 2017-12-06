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Порошенко допустил все возможные ошибки, какие только мог допустить украинский политик - Нодар Харшиладзе


06.12.2017   11:13
Петро Порошенко допустил все возможные ошибки, какие мог допустить украинский политик, находящийся во власти - так прокомментировал развитые в Украине события руководитель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе.

"Он не наступил, а плясал на своих минах в полном значении этого слова, и Миша оказался там, где этот человек больше всего хотел быть - в центре митинга"- заявил в эфире "Арчевани" Харшиладзе.

Он отметил также, что президент Украины Петро Порошенко должен пойти на некоторые компромиссы, но особой надежды на это не лелеет.

По словам Харшиладзе, власть Грузии тоже не желает экстрадиции Саакашвили, и говорит, что "это для них будет разрушающей".

В то же время Харшиладзе отметил, что если в Украине оппозиция объединится, будут изменения. По его мнению, Порошенко "надоел" Западу, поскольку он не старается развивать демократию.








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