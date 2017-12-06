Шарашенидзе: С Порошенко произошло то же самое он стал Януковичем

06.12.2017 11:37 «Кого бы ни избрали в Украине, в конце все равно получается Янукович. К сожалению, с Порошенко произошло то же самое, стал Януковичем» - так политолог, профессор Института общественных дел Грузии Торнике Шарашенидзе отозвался на события в Украине.



По словам политолога, Порошенко не удалось провести изменения в Украине, и начал преследование политических оппонентов.



"Он уже третий раз допустил ту же ошибку, не понял, что когда обостряешь ситуацию, тогда Саакашвили усиливается… Наверное допустит ошибку и четвертый раз, и чем это закончится, очень трудно сказать"- заявил Шарашенидзе.



По мнению профессора Института общественных дел Грузии, на фоне этого знаменательно заявление США, в котором говорится, что Соединенные Штаты разочарованы.



По его же словам, правительство Грузии не хочет, чтобы ему передали Саакашвили, поскольку он принесет проблемы Грузии.



"Возникнут вопросы, насколько справедливо судят бывшего президента. Если Саакашвили устроит здесь то же самое, что устраивает в Киеве, это еще хуже для нынешнего правительства"- заявил Торнике Шарашенидзе.



На его взгляд, единственным выходом для Украины будет отпустить его в Польшу.

















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