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Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса Украины
06.12.2017 12:14
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям УК Украины, - об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
«Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 15, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 256 УК Украины», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.
Соответственно, Михеил Саакашвили объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями: покушение на преступление; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.
Проведение розыска Михеила Саакашвили поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.
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