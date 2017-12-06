Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса Украины

06.12.2017 12:14 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям УК Украины, - об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.



«Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 15, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 256 УК Украины», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.



Соответственно, Михеил Саакашвили объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями: покушение на преступление; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.



Проведение розыска Михеила Саакашвили поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.















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