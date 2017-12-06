Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса Украины


06.12.2017   12:14
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям УК Украины, - об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

«Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 15, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 256 УК Украины», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Соответственно, Михеил Саакашвили объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями: покушение на преступление; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Проведение розыска Михеила Саакашвили поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Каладзе: Девелоперы, которые не будут соблюдать меры безопасности, ответят по закону
Каков потенциал грузинских морских портов?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан в ноябре вновь выполнил обязательства по сокращению добычи нефти - Минэнерго
Талаквадзе: Саакашвили предлагает украинцам революцию
Съемочную группу Первого канала Грузии не пустили в Украину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна