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За Саакашвили заступился даже Жириновский


06.12.2017   12:16
Ситуация вокруг Михеила Саакашвили опровергает утверждения властей Украины в своей истинной демократичности, - об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, преследуя Саакашвили, власти Украины позорят себя.

«И каким бы он ни был негодяем по отношению к России, трудно отрицать, что он умеет работать как волк, полностью отдаваясь делу. Этого у него не отнять», - отметил Жириновский.

По его словам, когда Саакашвили стал неудобен киевским «демократам», его под надуманным предлогом уволили, а когда он еще и заявил, что будет добиваться импичмента Порошенко, то и вовсе попытались провернуть акцию с неожиданным лишением его гражданства.

«Но Саакашвили проявил силу воли, выдержку и дал бой, пробился в страну, привлек сторонников и выдвинул требование - мирное отстранение Порошенко. И как ответила «демократическая» власть? Пытается его посадить. Но даже это у них не получается… Руки прочь от Мишико!» - заявляет Жириновский.






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