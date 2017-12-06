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Гоциридзе: Михеила Саакашвили ввел в Украину народ, сегодня освободил народ, и вернет в Грузию народ


06.12.2017   12:39
«Сегодня, с взошедшим на крышу Михеилом Саакашвили, Украина предстала в глазах всего мира "банановой республикой". Это явствует о том, что судьба [нынешней] украинской власти предрешена» - заявил в передаче "360 градусов" один из лидеров "Национального движения" Роман Гоциридзе.

По его словам, Миша с поднятыми вверх руками с разорванными наручниками появился на первых страницах мировых информационных агентств, что явствует о слабости власти Украины. По пояснению Гоциридзе, Саакашвили поднялся на крышу дома для того, чтобы выиграть время, и мобилизовать сторонников.

"Смехотворно, будто Михеил Саакашвили собирался спрыгнуть с крыши. Безопасность не знала, что квартира Михеила Саакашвили была на последнем этаже? Выход на крышу был политический шаг. Украинская власть не знает, что существует Facebook- средство распространения информации. Михеил Саакашвили выиграл время, и своим мобильным телефоном смог мобилизовать сторонников. Я бывал в съемной квартире Михеила Саакашвили в Украине. Часть крыши стеклянная, и сегодня это оказалось нужно"- заявил Роман Гоциридзе.

По его мнению, граница Украины расшатана, что выявилось, когда Саакашвили въехал в Украину из Польши, и это ситуация в Украине очень похожа на последний период правления Шеварднадзе.

"Михеила Саакашвили ввел в Украину народ, Михеила Саакашвили сегодня освободил народ, и Михеила Саакашвили вернет в Грузию народ… Сегодня вся Грузия радовалась освобождению Саакашвили, начиная с "парикмахерских", и в автомашинах по радио были включены сегодняшние события. "Грузинская мечта" сегодня вечером будит кутить, они счастливы, что Саакашвили не задержали, и нет риска, что он приедет в Грузию"- заявил Роман Гоциридзе.






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