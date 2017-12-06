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Саакашвили готов принять следователя в палаточном городке


06.12.2017   12:45
Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сказал, что не явится в Генеральную прокуратуру, но готов принять следователя в палаточном городке

«Я хочу заявить следующее: я не буду являться ни к какому «лже-генеральному прокурору», он двоечник неграмотный, он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором», — сказал Саакашвили, выступая со сцены на площади перед Верховной Радой.

Михеил Саакашвили отметил, что генеральный прокурор Юрий Луценко является «предателем Майдана».

«Я готов принять их следователя здесь в лагере», — сказал он.

Сакашвили заявил, что на 18.00 сегодня под Радой созывается вече, чтобы обсудить дальнейшие планы протестующих. «Эти планы ясны: главное это убрать преступную группировку от власти и объявить ей импичмент», — сказал Саакашвили.






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