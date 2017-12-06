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В Брюсселе проходит встреча главы МИД Грузии с генсеком НАТО
06.12.2017 12:50
В Брюсселе проходит встреча министра иностранных дел Михаила Джанелидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает корреспондент «Первого канала» из Брюсселя.
После встречи Джанелидзе и Столтенберг сделают короткие комментарии для СМИ.
Сегодня же пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия, которым будет руководить Йенс Столтенберг. На мероприятии будут присутствовать дипломаты 29 стран-членов альянса.
На заседании выступит с речью министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Он будет говорить об осуществленных и запланированных реформах в стране, пути евроинтеграции, имплементации существенного пакета и вопросах безопасности.
Михаил Джанелидзе в Брюсселе встретится и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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