В Брюсселе проходит встреча главы МИД Грузии с генсеком НАТО

06.12.2017 12:50 В Брюсселе проходит встреча министра иностранных дел Михаила Джанелидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает корреспондент «Первого канала» из Брюсселя.



После встречи Джанелидзе и Столтенберг сделают короткие комментарии для СМИ.



Сегодня же пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия, которым будет руководить Йенс Столтенберг. На мероприятии будут присутствовать дипломаты 29 стран-членов альянса.



На заседании выступит с речью министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Он будет говорить об осуществленных и запланированных реформах в стране, пути евроинтеграции, имплементации существенного пакета и вопросах безопасности.



Михаил Джанелидзе в Брюсселе встретится и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.















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