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Угулава: Режим Иванишвили в ответе за политическое преследование Саакашвили
06.12.2017 12:58
По словам генерального секретаря "Европейской Грузии" Гиги Угулава, задержание Саакашвили в Украине является продолжением того политического преследования, которое грузинская власть начала с 2013 года, и продолжает до сих пор. По словам Угулава, надо завершить политическое преследование, и эпоху политзаключенных. Лидер "Европейской Грузии" считает, что ответственность за политическое преследование, начавшееся в Украине, несет режим Иванишвили.
"Головой всего этого является политическое преследование, которое начала власть Грузии с 2013 года, и продолжается по сегодняшний день по отношению Михеила Саакашвили.
Очень тяжело видеть то, что сегодня происходит на улицах Киева. Власти не должны поступать так с политическими оппонентами. Неправильно, и особенно плохо, когда это происходит в стране, стратегическом партнере, Украине. У нас есть в стране политзаключенные, поэтому проблема началась из Грузии, и должна быть урегулирована в Грузии.
Надо закончить политическое преследование, эпоху политзаключенных, и страна должна перелистать новую страницу. Ответственность за то, что мы сегодня видим в Киеве, разумеется, за политическое преследование, лежит именно на режиме Иванишвили"- говорит Гиги Угулава.
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