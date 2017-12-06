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США способствовали раскрытию 108 антикоррупционных дел в Украине


06.12.2017   13:19
Поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине и раскрытию 108 дел. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по случаю проведения Глобального форума по возврату активов (GFAR).

Отмечается, что США с конца 2013 года усилили помощь Украине для укрепления правовой системы, развития правоохранительных органов, гражданского общества ради преодоления коррупции.

"Внешняя помощь США способствовала аресту Украиной примерно 1,3 миллиарда долларов наличными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов из похищенных государственных средств", – отмечается в сообщении.

"Специалисты правоохранительных органов США вошли в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы способствовать наращиванию способности к борьбе с коррупцией и возмещению активов, усилить общие антикоррупционные усилия Украины", – отмечает также Госдеп США.

"Поддержка США способствовала 333 уголовным делам, 207 сообщениям о подозрении и завершению 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией. Текущее программирование будет продолжать строить эти достижения", – заявляет американское ведомство.

Госдеп добавляет, что США также предоставляют финансирование через Институт фискального прозрачности, который сотрудничает с организациями гражданского общества.






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