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Саакашвили призвал Порошенко отказаться от насилия против митингующих
06.12.2017 13:23
По состоянию на 9:30 утра 6 декабря лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили пришел под Верховную Раду, где выступает перед собравшимися.
Он рассказал, что ночью был в палаточном городке.
"Я был в палатке. Нас подняли по тревоге ребята, когда напали на соседнюю палатку. Избили людей, меня вывели. В окружении людей я стоял в центре. Затем пришел спецназ, они пришли именно в мою палатку, искали меня, но не нашли и ушли. Вот и вся история", - сказал Саакашвили.
Он призвал Порошенко не трогать митингующих.
"Я хочу призвать Порошенко, здесь мирные люди, здесь нет оружия, это мы проверяли вместе с полицией, здесь проверяли все с собаками. Сейчас из регионов едут люди, здесь не будет насилия, никто не хочет насилия", - сказал Саакашвили.
Рядом с экс-президентом Грузии стоит его жена Сандра Рулофс, адвокаты и представители "Руха новых сил".
Как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:00 возле Верховной Рады обстановка спокойная, на Площади Конституции находятся около 100 человек.
В палаточный городок все желающие проходят беспрепятственно, у всех входов в здания комитетов Верховной Рады выставлены несколько десятков правоохранителей.
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