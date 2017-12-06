Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили призвал Порошенко отказаться от насилия против митингующих


06.12.2017   13:23
По состоянию на 9:30 утра 6 декабря лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили пришел под Верховную Раду, где выступает перед собравшимися.

Он рассказал, что ночью был в палаточном городке.

"Я был в палатке. Нас подняли по тревоге ребята, когда напали на соседнюю палатку. Избили людей, меня вывели. В окружении людей я стоял в центре. Затем пришел спецназ, они пришли именно в мою палатку, искали меня, но не нашли и ушли. Вот и вся история", - сказал Саакашвили.

Он призвал Порошенко не трогать митингующих.

"Я хочу призвать Порошенко, здесь мирные люди, здесь нет оружия, это мы проверяли вместе с полицией, здесь проверяли все с собаками. Сейчас из регионов едут люди, здесь не будет насилия, никто не хочет насилия", - сказал Саакашвили.

Рядом с экс-президентом Грузии стоит его жена Сандра Рулофс, адвокаты и представители "Руха новых сил".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:00 возле Верховной Рады обстановка спокойная, на Площади Конституции находятся около 100 человек.

В палаточный городок все желающие проходят беспрепятственно, у всех входов в здания комитетов Верховной Рады выставлены несколько десятков правоохранителей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Каладзе: Девелоперы, которые не будут соблюдать меры безопасности, ответят по закону
Каков потенциал грузинских морских портов?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан в ноябре вновь выполнил обязательства по сокращению добычи нефти - Минэнерго
Талаквадзе: Саакашвили предлагает украинцам революцию
Съемочную группу Первого канала Грузии не пустили в Украину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна