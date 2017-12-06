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Демократические инстинкты украинского народа сильны - Бату Кутелия


06.12.2017   13:33
Тот факт, что оппозиционный политик Михеил Саакашвили мог оказаться в тюрьме по политическим обвинениям, был бы серьезным ударом по украинской демократии и государственности- заявил вице-президент Атлантического совета Бату Кутелия в связи с событиями вокруг Михеила Саакашвили в Украине.

По его словам, еще раз проявилось, что демократические инстинкты украинского народа сильные. По мнению Кутелия, задержание Михеила Саакашвили было только в интересах Владимира Путина.

"На мой взгляд, для Украины, как и для Грузии, важно неуклонное демократическое развитие Украины. Тот факт, что оппозиционный политический лидер Михеил Саакашвили мог попасть в тюрьму по политическим обвинениям, был бы очень тяжелым ударом по демократии и государственности Украины, и это было в интересах только лишь Путина.

Следовательно, еще раз выявилось, что демократические инстинкты украинского народа намного сильнее, это и сейчас подтверждается на Майдане, когда люди оказали сопротивление неправильному решению политического руководства. Я бы желал, чтобы политическая жизнь в Украине вернулась в нормальное демократическое русло. В этой связи будет важно включение международного сообщества в Украине, чтобы политический лидер Украины Порошенко не принял решение, которое сравнит его с другими автократическими лидерами, очень плохо закончившими решениями такого рода" - заявил Бату Кутелия.







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