Хухашвили: Саакашвили «шьют» дело так же, как Саакашвили «шил» против Патаркацишвили

06.12.2017 14:12 «По-человечески Миша заслужил того, что происходит, заслужил, потому что он сам делал это» - заявил политолог Гия Хухашвили в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс", комментируя события в Украине.



По словам Гии Хухашвили, против Саакашвили точно таким же сценарием "шьют" теорию российского заговора, как ранее Саакашвили "шил" против Патаркацишвили. По его словам, в то время его тоже водили в прокуратуру как "участника заговора" .



Хухашвили считает, что Михеил Саакашвили и научил Порошенко, как надо поступать с политическими противниками.



"Украинская власть действительно глубоко коррумпированная, прогнившая система. Единственное, на чем стоит сегодня Порошенко, это антироссийские настроения, знамя борьбы с Россией, больше ничего у него нет, и использует это.



По отношению Саакашвили шьется теория российского заговора. Разве это не трагикомедия? Это дело шьется точно по тому же сценарию, по которому Саакашвили шил его Бадри Патаркацишвили в 2007 году, тот же российский след, аудио, видеозаписи, передача денег. В определенной доле, по-человечески Миша заслужил того, что сегодня происходит, я имею в виду правовую сторону, а не политическую. Заслужил, потому, что сам это делал.



Я был одним из фигурантов государственного переворота. Меня тоже вызывали в генеральную прокуратуру, и я был "участником заговора". Прокуроры, которые тогда работали над этим делом в прокуратуре, и сегодня сидят в прокуратуре.



Я уверен, что сейчас "шьют дело Миши". В действительности никакого дела не существует. Шьют по тому же сценарию, которому Миша научил Порошенко, как надо поступать с политическими оппонентами"- заявил Гия Хухашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

