Мэрия Тбилиси осуществит программу по скринингу рака щитовидной железы и трансплантации печени

06.12.2017 14:47 По словам мэра столицы Кахи Каладзе, главным приоритетом 2018 года будет здравоохранение и социальное обеспечение.



Как заявил Каладзе на заседании правительства Тбилиси, будут осуществлены 32 программы, в том числе две дополнительные, который были отмечены в предвыборный период, это: по скринингу рака щитовидной железы и трансплантации печени.



По словам мэра Тбилиси, проект бюджета будет представлен в сакребуло в конце недели и он увеличивается на 60 миллионов лари.



Каха Каладзе отметил, что инфраструктурные расходы увеличиваться на 55 миллионов лари и составят 337 миллионов лари.



По словам мэра, значительно будут увеличены и средства для мероприятий по озеленению.















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