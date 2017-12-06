Удумашвили: Михаил Саакашвили завершит эту борьбу с успехом как в Украине, так и в Грузии

06.12.2017 16:11 «Олигархическое правление как в Украине, так и в Грузии скоро прекратится», об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Заал Удумашвили на акции организованной членами партии.



«Сегодня, дело чести каждого из нас, во весь голос откликнуться на те события, которые происходят в Киеве. Мы также должны напомнить властям Грузии, что олигархическое правление как в Украине, так в Грузии скоро завершится. Сегодня мы имеем дело со сговорм олигархов против Михеила Саакашвили. Он уже победил. Победил не тогда, когда его освободил украинский народ из машины спецназа, а тогда, когда его задержали. Факт, что президент Порошенко пошел ва – банк и сделал самый опрометчивый шаг», — заявил Удумашвили.



Акция организованная «Национальным движением» с шествием к правительственной канцелярии прошла сегодня в Тбилиси.















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