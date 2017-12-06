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Порошенко «шокирован» вчерашними событиями в Киеве


06.12.2017   16:42
Власти Украины дадут достойный отпор всем попыткам дестабилизировать ситуацию внутри страны, - об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я думал, что меня сложно чем-то удивить, но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало всех. Конечно, я благодарен СБУ, Генпрокуратуре за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности», - заявил президент Украины на мероприятиях, посвященных Дню Вооруженных сил Украины.

По его словам, «власти уважают право людей на мирный протест».

«Мы демонстрировали это на протяжении последних недель, хотя организаторы на самом деле жаждали крови, всеми силами провоцировали силовиков. И очень важно, что они не поддались на провокации. Друзья, армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. Мы даем подобным делам отпор. И я чувствую поддержку общества», - добавил Порошенко.






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