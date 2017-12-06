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Председатель Парламента Черногории завершил визит в Грузию
06.12.2017 17:02
Председатель Парламента Черногории Иван Брайович 3-5 декабря побывал в Грузии, где встретился со своим грузинским коллегой Ираком Кобахидзе, а также президентом и премьер-министром Грузии, и выступил с речью на Международной парламентской конференции «Европейский союз и партнеры - многообразие за сильное единство».
По информации Парламента Черногории, на встрече Ивана Брайовича с председателем Парламента Грузии 4 декабря стороны подчеркнули важность парламентского сотрудничества для углубления отношений между Черногорией и Грузией и отметили, что хорошее политическое сотрудничество является предпосылкой усиления сотрудничества в сфере экономики и туризма.
Брайович также выразил желание Черногории поддержать Грузию в процессе интеграции в ЕС и оказать экспертную помощь стране.
Ираклий Кобахидзе заявил после встречи, что «прогресс Черногории на пути евроатлантической интеграции дает нам большую надежду на то, что Грузия также скоро присоединится к НАТО», - заявил он, и добавил, что «в лице Черногории у Грузии добавился еще один сторонник в НАТО, что еще больше убеждает нас в нашем будущем успехе».
На встрече председателя Парламента Черногории и президента Георгия Маргвелашвили, которая также состоялась 4 декабря, стороны подчеркнули, что «Черногория полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне границ». Маргвелашвили выразил надежду, что президент Черногории вскоре посетит Грузию.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который встретился с Брайовичем 5 декабря, поблагодарил его за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. «Мы благодарны вам за поддержку позиции Грузии на различных международных форумах, включая платформу ООН, где мы ежегодно выносим резолюцию по ВПЛ, и мы высоко ценим вашу позицию», - заявил Квирикашвили.
Civil Georgia
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