Генсек НАТО подтвердил поддержку альянса Грузии

06.12.2017 17:16 Участники заседания комиссии НАТО - Грузия на уровне министров иностранных дел в Брюсселе обсуждают варианты продолжения сотрудничества альянса и Тбилиси, а также обстановку в области безопасности в регионе Черного моря, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"НАТО твердо привержена безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы проведем обзор реализации существенного пакета мер поддержки, которую НАТО оказывает Грузии. Эта поддержка укрепляет оборонные институты Грузии и помогает ей на пути к членству в НАТО", - сказал генсек альянса, открывая заседание комиссии.



Он также поздравил Грузию "с дальнейшим прогрессом в области реформ". По его словам, реформы, которые проводятся сейчас в Грузии, приближают страну к НАТО.



"Мы проведем заседание комиссии НАТО-Грузия, где обсудим вопрос безопасности, а также реформы, которые сейчас проводятся в стране и которые приближают Грузию к НАТО", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.



"У нас замечательное сотрудничество, наши войска служат бок о бок в Афганистане и проходят совместную подготовку в Грузии", - добавил Й.Столтенберг.



Ранее генсек НАТО сообщил, что участники комиссии НАТО-Грузия обсудят "области, в которых они могли бы сотрудничать еще теснее, как, например, по вопросу безопасности Черного моря".















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