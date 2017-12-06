Минюст Грузии провел в штаб-квартире ООН информационную встречу об августовской войне

06.12.2017 17:21 Делегация Министерства юстиции под руководством заместителя министра Гочи Лорткипанидзе встретилась с представителями государств-членов Римского статута. Мероприятие состоялось по инициативе грузинской стороны в Нью-Йорке, в день открытия сессии в рамках 16-й сессии ассамблеи государств подписавших устав (Римский статут) Международного уголовного суда Гааги.



Встреча преследовала целью информирование стран-членов Римского статута о расследовании преступлений, совершенных в ходе российско-грузинской войны, что для Грузии особенно ценно по данному важнейшему делу сейчас, когда расследование Гаагским судом преступлений, совершенных в рамках российско-грузинской войны 2008 года, вступает в интенсивную фазу.



Руководитель грузинской делегации детально пояснил представителям государств, и международных и неправительственных организаций, какие агрессивные действия осуществляет Россия против Грузии с 90-х годов минувшего века по сегодняшний день.

Заместитель министра юстиции уделил особое внимание преступлениям против человечности, совершенным со стороны России во время войны 2008 года, и пространно рассказал о том, как Грузия сотрудничает с Гаагским судом, чтобы не остались нерасследованными действия, осуществленные в ходе оккупации Грузии.



Гоча Лорткипанидзе говорил обо всех преступлениях, совершенных Россией, расследование которых является весьма важным для государства Грузии, и каждого его гражданина. Среди них были: этническая чистка грузин; Бомбардировка гражданских лиц и объектов; Массовое и целенаправленное сжигание грузинских сел; Уничтожение, разграбление собственности, и мародерство; Убийство и пытки мирного населения и грузинских военнопленных; Российская агрессия, как координированная политика.



Заместитель министра юстиции отметил, что процессу расследования сопутствуют многие вызовы, и поддержка цивилизованного мира в их преодолении является важнейшим и решающим фактором. Он призвал делегации государств-партнеров, и международные миссии поддержать расследование преступлений августовской войны 2008 года.



Грузинская делегация продемонстрировала участникам мероприятия визуальный материал преступлений, происшедших во время российско-грузинской войны 2008 года, и передала информационную брошюру, подготовленную Министерством юстиции, где детально описаны совершенные преступления.



В конце встречи Гоча Лорткипанидзе еще раз призвал участников сессии, не пожалеть усилий, чтобы правосудие для тысяч жертв войны 2008 года было исполнено.



На встрече присутствовали также заместитель министра иностранных дел Хатуна Тотладзе, посол Грузии в ООН Каха Имнадзе, и начальник департамента государственного представительства Министерства юстиции Грузии в международных судах, Бека Дзамашвили.



Грузинская делегация под руководством Гочи Лорткипанидзе находится в Нью-Йорке для участия в 16-й сессии ассамблеи государств-подписантов устава (Римского статута) Международного уголовного суда (Гаагский суд). 6 декабря заместитель министра юстиции выступит с речью перед представителями стран-членов Римского статута, и партнеров, и главными темами будут российская агрессия, августовская война, и ползучая оккупация.



Ассамблею 4 декабря открыли Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьереш, президент Международного уголовного суда Гааги, Сильвия Фернандес Гурменди, и прокурор Гааги Фату Бенсуда.















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