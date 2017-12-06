К концу дня Саакашвили автоматически станет подозреваемым – ГПУ

06.12.2017 17:46 Поскольку на место проживания и адвокату Михеила Саакашвили отправлено сообщение о подозрении, до конца среды экс-президент Грузии получит статус подозреваемого.



Об этом 6 декабря сообщил в Верховной Раде генеральный прокурор Юрий Луценко.



"На его место жительства, а также его защите направлено подозрение, фактически до конца дня оно будет считаться врученным. Поэтому статус Саакашвили будет уже после завершения этих действий как подозреваемого в статье 256 - содействие преступной организации", - отметил глава ГПУ.



Как известно, правоохранители направили экс-президенту Грузии подозрение на его адрес проживания. Также он объявлен розыск.



Саакашвили инкриминируют: покушение на преступление; преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно.



с 9 утра среды Саакашвили ждут на допрос, но он идти на него не собирается.



Накануне вечером Генпрокуратура передала главе Национальной полиции постановление об объявлении Саакашвили в розыск, хотя он тогда находился под Верховной Радой.



Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева. Позже лидера партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вывели его на улицу и пытались увезти.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.



Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.















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