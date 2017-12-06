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Бокерия: Только правительство "мечты" может так, что от перемены мест слагаемых сумма увеличивается


06.12.2017   20:23
Один мой друг пошутил, дескать, только правительство "мечты" способно, что от перемены мест слагаемых сумма увеличивается- так один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия отозвался на план правительства о реструктуризации- реорганизации министерств.

Бокерия обратился к парламентскому секретарю правительства Шалве Тадумадзе с просьбой, пояснить, как так происходит, что расходы должны были сократиться, но они напротив, увеличиваются.

"Хочу зафиксировать, что вообще мы поддерживаем сокращение министерств, и для нас не имеет значения, что в заглавии будет записано первым и вторым, но на комитете у нас была серьезная дискуссия. Мы поддерживаем сокращение министерств потому, что следует сократить бюрократические расходы, и сэкономленные средства должны пойти либо на уменьшение налогового бремени для народа и бизнеса, либо на улучшение положения пенсионеров, или социальное улучшение, либо должны были помочь людям, урожай которых пострадал от азиатского клеща.

Тогда вы сказали нам, что сначала министерства должны сесть, начать процесс реорганизации, и потом скажут, удается ли сократить затраты. Естественно, я считаю это полным политическим абсурдом, поскольку ни бюрократы решают, сколько денег должен им дать избранный народом парламент, а народ определяет, сколько лимита, и затем бюрократия должна поместиться в эту сумму. Это фундаментальная разница. Тем временем выяснилось, что оказывается, правительство уже может представить нам сокращение расходов в результате этого объединения.

Сегодня мы увидели документ, где представлены сокращения в результате этих объединений. Но увы! В конечном итоге пока расходы вновь увеличились. Один мой друг пошутил, что только правительство "мечты" может так, что от перемены мест слагаемых увеличивается сумма. Скажите, пожалуйста, изменилось что-то в последнее время, или в чем дело?- спросил Бокерия Шалву Тадумадзе.

В данную минуту на внеочередное заседание парламента Тадумадзе вынес проект закона "О структуре, полномочии, и порядке деятельности правительства Грузии".








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