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Олигархические режимы Грузии и Украины согласованно действуют против Саакашвили - Ника Мелия
06.12.2017 20:40
По мнению одного из видных представителей "Национального движения" Ники Мелия, олигархические режимы Грузии и Украины согласованно действуют против Саакашвили.
"Сегодняшнее собрание является ясным подтверждением, что невозможно, чтобы грузинское общество свыклось с олигархическим режимом. То, что происходит в Украине, к нашему стыду, происходит с соучастия власти Грузии. Иванишвили и Порошенко открыто сотрудничают, чтобы нейтрализовать человека, который угрожает их олигархическим режимам, и этот человек Михеил Саакашвили"- заявил один из лидеров ЕНД Ника Мелия.
По его же словам, стоит сожаления, что Иванишвили и Порошенко наносят вред многовековым отношениям Украины и Грузии.
"Иванишвили должен понять, что он не является Грузией, а также Порошенко должен понять, что не он является Украиной. Олигархическое правление, в котором заинтересована Россия, должно закончиться"- заявил Ника Мелия.
Члены и сторонники "Национального движения" проводят протестное шествие под лозунгом "Манифестация достоинства".
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