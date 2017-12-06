Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Олигархические режимы Грузии и Украины согласованно действуют против Саакашвили - Ника Мелия


06.12.2017   20:40
По мнению одного из видных представителей "Национального движения" Ники Мелия, олигархические режимы Грузии и Украины согласованно действуют против Саакашвили.

"Сегодняшнее собрание является ясным подтверждением, что невозможно, чтобы грузинское общество свыклось с олигархическим режимом. То, что происходит в Украине, к нашему стыду, происходит с соучастия власти Грузии. Иванишвили и Порошенко открыто сотрудничают, чтобы нейтрализовать человека, который угрожает их олигархическим режимам, и этот человек Михеил Саакашвили"- заявил один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

По его же словам, стоит сожаления, что Иванишвили и Порошенко наносят вред многовековым отношениям Украины и Грузии.

"Иванишвили должен понять, что он не является Грузией, а также Порошенко должен понять, что не он является Украиной. Олигархическое правление, в котором заинтересована Россия, должно закончиться"- заявил Ника Мелия.

Члены и сторонники "Национального движения" проводят протестное шествие под лозунгом "Манифестация достоинства".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Каладзе: Девелоперы, которые не будут соблюдать меры безопасности, ответят по закону
Каков потенциал грузинских морских портов?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Похищения жителей Чечни связали с антинаркотическим рейдом
Михаил Джанелидзе поблагодарил генсека НАТО за поддержку
Азербайджан в ноябре вновь выполнил обязательства по сокращению добычи нефти - Минэнерго
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна