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Барамидзе: Саакашвили никогда не накапливал имущество и деньги


06.12.2017   20:56
Михеил Саакашвили вытащил Грузию из болота, Георгий Барамидзе – Миша никогда не накапливал имущество и деньги

Михеил Саакашвили вытащил Грузию из болота, обреченную на гибель страну поставил на правильный путь, — заявил на акции один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.

«Михеил Саакашвили достойный герой и настоящий патриот, которого кроме смерти ничто и никто не остановит. Саакашвили борется с тем олигархом, который ворует у своей армии деньги. Аналогичное происходит и в нашей стране. Пусть все знают, что Миша в своей жизни не делал ничего, ни денег, ни имущества, не собирал ни вилл, ни квартир, ни машин, ни яхт, в отличие от своих оппонентов. Единственное, что сделал Миша, вытащил эту нищую страну из болота, и обреченную на гибель страну поставил на правильный путь», — заявил Барамидзе.

Акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у канцелярии уже завершилась.еченную на гибель страну поставил на правильный путь, — заявил на акции один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.

«Михеил Саакашвили достойный герой и настоящий патриот, которого кроме смерти ничто и никто не остановит. Саакашвили борется с тем олигархом, который ворует у своей армии деньги. Аналогичное происходит и в нашей стране. Пусть все знают, что Миша в своей жизни не делал ничего, ни денег, ни имущества, не собирал ни вилл, ни квартир, ни машин, ни яхт, в отличие от своих оппонентов. Единственное, что сделал Миша, вытащил эту нищую страну из болота, и обреченную на гибель страну поставил на правильный путь», — заявил Барамидзе.

Акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у канцелярии уже завершилась.











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