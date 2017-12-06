|
Барамидзе: Саакашвили никогда не накапливал имущество и деньги
06.12.2017 20:56
Михеил Саакашвили вытащил Грузию из болота, Георгий Барамидзе – Миша никогда не накапливал имущество и деньги
Михеил Саакашвили вытащил Грузию из болота, обреченную на гибель страну поставил на правильный путь, — заявил на акции один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.
«Михеил Саакашвили достойный герой и настоящий патриот, которого кроме смерти ничто и никто не остановит. Саакашвили борется с тем олигархом, который ворует у своей армии деньги. Аналогичное происходит и в нашей стране. Пусть все знают, что Миша в своей жизни не делал ничего, ни денег, ни имущества, не собирал ни вилл, ни квартир, ни машин, ни яхт, в отличие от своих оппонентов. Единственное, что сделал Миша, вытащил эту нищую страну из болота, и обреченную на гибель страну поставил на правильный путь», — заявил Барамидзе.
Акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у канцелярии уже завершилась.еченную на гибель страну поставил на правильный путь, — заявил на акции один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.
«Михеил Саакашвили достойный герой и настоящий патриот, которого кроме смерти ничто и никто не остановит. Саакашвили борется с тем олигархом, который ворует у своей армии деньги. Аналогичное происходит и в нашей стране. Пусть все знают, что Миша в своей жизни не делал ничего, ни денег, ни имущества, не собирал ни вилл, ни квартир, ни машин, ни яхт, в отличие от своих оппонентов. Единственное, что сделал Миша, вытащил эту нищую страну из болота, и обреченную на гибель страну поставил на правильный путь», — заявил Барамидзе.
Акция в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у канцелярии уже завершилась.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна