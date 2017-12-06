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Генпрокурор: Саакашвили будет задержан, но лучше бы он сам пришел на допрос


06.12.2017   21:04
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркивает законность действий полиции в попытке задержания лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили и призывает его прийти самому и дать показания следователю.

"Ночные события абсолютно законны, потому что господин Саакашвили после побега объявлен в розыск, и СБУ и МВД должны его задержать, и это законное, и необходимое действие в любом государстве", - сказал Ю.Луценко, выступая с отчетом в Верховной Раде в среду.

Вместе с тем он признал, что сотрудники спецслужбы "могли быть более эффективными". "12 сотрудников СБУ, которые вчера везли Саакашвили на допрос, все участники АТО… По закону имели право открыть огонь на поражение, но мы думаем о государстве, а Саакашвили, прячась за спинами украинцев… думает только о потрясениях этого государства", - сказал генпрокурор.

"Саакашвили будет задержан, и лучшее, что он может сделать, если он хотя бы мужчина, если он действительно хоть немного любит Украину, прийти сегодня на улицу Владимирскую для дачи показаний следователям. Это единственный путь, чтобы не уничтожать Украину", - призвал Ю.Луценко.

Отвечая на вопрос о том, будет ли предъявлено М.Саакашвили какое-либо другое обвинение, кроме как ст.256 УК (содействие членам ОПГ), генпрокурор ответил отрицательно. Ю.Луценко подчеркнул, что во вторник лидеру "Руха новых сил" в присутствии его адвоката был вручен протокол о задержании, и он должен был явиться к следователю, где ему бы включили подозрение.

"Саакашвили не подозревается в создании преступной организации, никаких других статей, кроме 256-й, следователь не считает нужным ему сейчас предъявлять", - подчеркнул генпрокурор.

Также он пояснил, что к концу текущего дня у М.Саакашвили уже будет статус подозреваемого в совершении преступления. "В связи с побегом вчера М.Саакашвили, в связи с тем, что он находится сейчас в розыске, сегодня законом установленным порядком на его место проживания и его защите направлено подозрение и фактически до конца дня оно будет считается врученным. Поэтому статус Саакашвили после завершения этих действий будет как подозреваемого по ст. 256 – содействие преступной организации".






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