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Послы G7 в Украине заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг Саакашвили


06.12.2017   21:04
Послы стран "Большой семерки (G7) в Украине ожидают, что расследование в отношении лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими нормами.

"Мы знаем, что господина Саакашвили задержали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - сказано в заявлении послов "Большой семерки", размещенном на сайте посольства Италии в Украине в среду.

Дипломаты призывают все стороны "уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украине, соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздерживаться от попыток дестабилизации".

"Мы также ожидаем, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими обязательствами Украины", - сказано в заявлении.






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