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Талаквадзе: Премьер находится там, где есть конкретные задачи и дела


06.12.2017   21:06
В ходе обсуждений структурных изменений в правительстве на заседании парламента, лидер большинства Арчил Талаквадзе обвинил оппозиционных депутатов во лжи и призвал их говорить правду.

«Хочу откликнуться на неточную информацию и заявление, которые сделали коллеги. Думаю время выслушать и правду. Нужно говорить правду, в противном случае вам не надо обижаться, когда на выборах вам больше не верят», — отметил Талаквадзе.

Лидер парламентского большинства откликнулся и на вопрос члена меньшинства Гиги Бокерия о том, почему не присутствует на обсуждениях премьер-министр страны.

«Господин Гига, хочу вас обрадовать и сказать вам, что господин премьер-министр лично примет участие в следующем парламентском заседании со своей командой. Вопросы, ответы, дебаты – это все будет. Что касается вашего вопроса – где премьер, — премьер находится там, где есть конкретные задачи и дела», — заявил Талаквадзе.






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