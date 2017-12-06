Талаквадзе: Премьер находится там, где есть конкретные задачи и дела

06.12.2017 21:06 В ходе обсуждений структурных изменений в правительстве на заседании парламента, лидер большинства Арчил Талаквадзе обвинил оппозиционных депутатов во лжи и призвал их говорить правду.



«Хочу откликнуться на неточную информацию и заявление, которые сделали коллеги. Думаю время выслушать и правду. Нужно говорить правду, в противном случае вам не надо обижаться, когда на выборах вам больше не верят», — отметил Талаквадзе.



Лидер парламентского большинства откликнулся и на вопрос члена меньшинства Гиги Бокерия о том, почему не присутствует на обсуждениях премьер-министр страны.



«Господин Гига, хочу вас обрадовать и сказать вам, что господин премьер-министр лично примет участие в следующем парламентском заседании со своей командой. Вопросы, ответы, дебаты – это все будет. Что касается вашего вопроса – где премьер, — премьер находится там, где есть конкретные задачи и дела», — заявил Талаквадзе.















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