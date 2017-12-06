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Король Швеции Карл Густав XVI встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе
06.12.2017 21:11
Король Швеции Карл Густав XVI принял председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Стороны обсудили дружественные отношения между странами и вопросы углубления сотрудничества.
По заявлению короля Швеции, его страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и ее европейские устремления.
Ираклий Кобахидзе вместе с грузинской делегацией находится в Швеции с официальным визитом.
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