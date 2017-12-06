Король Швеции Карл Густав XVI встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе

06.12.2017 21:11 Король Швеции Карл Густав XVI принял председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Стороны обсудили дружественные отношения между странами и вопросы углубления сотрудничества.



По заявлению короля Швеции, его страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и ее европейские устремления.



Ираклий Кобахидзе вместе с грузинской делегацией находится в Швеции с официальным визитом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

