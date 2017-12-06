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Законодательные изменения в связи с реорганизацией правительства утверждены парламентом в первом чтении
06.12.2017 21:15
Парламент утвердил в первом чтении законодательные изменения связанные с реорганизацией правительства.
На сегодняшнем внеочередном заседании парламента было обсуждено 99 законопроектов. Депутаты голосовали за изменения в каждом законопроекте отдельно.
Оппозиция раскритиковала изменения, а часть большинства высказала недовольство в связи с упразднением министерства по охране окружающей среды.
Исходя из того, что законодательный орган собирается утвердить изменения в трех чтениях в течение одной недели, инициативу во втором чтении сегодня же рассмотрит комитет по юридическим вопросам.
Что же касается самих изменений, то согласно инициативе, из 18 министерств остается 14. В частности, аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры перейдет в ведомство МИДа, а министерство по охране окружающей среды присоединится к министерству сельского хозяйства.
В министерство культуры и охраны памятников войдет новый компонент министерства спорта и по делам молодежи. К министерству экономики и устойчивого развития присоединятся компоненты министерства энергетики и управление природными ресурсами. Вместе с тем, в результате реорганизации в министерстве внутренних дел агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета государственной безопасности и управления кризисами, будет создан Центр управления чрезвычайными ситуациями, который возглавит Георгий Мгебришвили.
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