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Законодательные изменения в связи с реорганизацией правительства утверждены парламентом в первом чтении


06.12.2017   21:15
Парламент утвердил в первом чтении законодательные изменения связанные с реорганизацией правительства.

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента было обсуждено 99 законопроектов. Депутаты голосовали за изменения в каждом законопроекте отдельно.

Оппозиция раскритиковала изменения, а часть большинства высказала недовольство в связи с упразднением министерства по охране окружающей среды.

Исходя из того, что законодательный орган собирается утвердить изменения в трех чтениях в течение одной недели, инициативу во втором чтении сегодня же рассмотрит комитет по юридическим вопросам.

Что же касается самих изменений, то согласно инициативе, из 18 министерств остается 14. В частности, аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры перейдет в ведомство МИДа, а министерство по охране окружающей среды присоединится к министерству сельского хозяйства.

В министерство культуры и охраны памятников войдет новый компонент министерства спорта и по делам молодежи. К министерству экономики и устойчивого развития присоединятся компоненты министерства энергетики и управление природными ресурсами. Вместе с тем, в результате реорганизации в министерстве внутренних дел агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета государственной безопасности и управления кризисами, будет создан Центр управления чрезвычайными ситуациями, который возглавит Георгий Мгебришвили.









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